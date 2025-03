Achtung Fake-SMS: Betrügerische Netflix-Nachrichten im Umlauf

Aktuell sind in Österreich betrügerische SMS-Nachrichten, die angeblich von Netflix stammen, im Umlauf.

2. März 2025

Betrugsmaschen im Internet werden immer ausgeklügelter und häufiger. Häufig wirken Phishing-Nachrichten oder Links so, als kämen sie von vertrauenswürdigen Anbietern. Ein aktuelles Beispiel ist eine Fake-SMS, die derzeit im Umlauf ist und angeblich von Netflix stammt.

Achtung vor Fake-SMS: Betrügerische Netflix-Nachrichten im Umlauf

Derzeit kursiert eine betrügerische SMS, die angeblich von Netflix stammt und Nutzer auffordert, ihre letzte Zahlung zu wiederholen, um eine Sperrung des Accounts zu vermeiden. Diese Phishing-Masche zielt darauf ab, persönliche Daten oder Zahlungsinformationen zu stehlen. Die SMS enthält einen Link zu einer gefälschten Webseite, die der echten Netflix-Seite täuschend ähnlich sieht, auf der Nutzer ihre Zahlungsdaten eingeben sollen. Es handelt sich jedoch um eine Falle, in die viele unvorsichtige Nutzer tappen können.

Vorsicht vor Phishing: So erkennst du betrügerische Netflix-Nachrichten

Wenn du eine E-Mail oder SMS erhältst, in der du nach persönlichen Daten wie deiner E-Mail-Adresse, Telefonnummer, deinem Passwort oder Zahlungsinformationen für dein Netflix-Konto gefragt wirst, handelt es sich höchstwahrscheinlich um eine betrügerische Nachricht. Laut Netflix wird niemals dazu aufgefordert, sensible Informationen per E-Mail oder SMS zu übermitteln – dazu gehören Kredit- oder Debitkartennummern, Bankkontodaten und Passwörter. Auch Zahlungen über Drittanbieter oder unbekannte Websites sind nicht Teil der Netflix-Richtlinien.

So schützt du dein Netflix-Konto vor Phishing-Angriffen: Wichtige Schritte Kein Klick auf verdächtige Links: Klicke nicht auf Links, die du nicht erkennst, und gib keine Informationen auf gefälschten Websites ein. Passwort ändern: Ändere sofort dein Netflix-Passwort und wähle ein starkes, einzigartiges Passwort, das du nicht auf anderen Websites verwendest. Weitere Passwörter aktualisieren: Ändere auch die Passwörter für alle anderen Konten, bei denen du dieselbe Kombination aus E-Mail-Adresse und Passwort genutzt hast. Finanzinstitut kontaktieren: Falls du Zahlungsinformationen eingegeben hast, wende dich umgehend an dein Finanzinstitut, um mögliche Schäden zu verhindern. Phishing melden: Leite die verdächtige Nachricht an Netflix weiter, um anderen Nutzern zu helfen.