„Stoff für die Zukunft“: Nachhaltiges Textilrecycling in der Steiermark

Seit dem Jahr 2025 müssen Textilabfälle gemäß der EU-Textilstrategie getrennt gesammelt werden, um das Recycling zu erleichtern. Da sich das Textilrecycling noch in der Entwicklung befindet, wurde eine Initiative zur Sammlung nicht mehr tragbarer Textilien gestartet, um diese einer stofflichen Wiederverwertung zuzuführen. Bereits eine Tonne Textilien konnte so gesammelt werden. Die Initiative wird vom Umweltamt der Stadt Graz, der Holding Graz und den Abfallwirtschaftsverbänden aus der Steiermark, Niederösterreich und dem Burgenland begleitet.

„Stoff für die Zukunft“ sammelt Alttextilien für nachhaltige Wiederverwertung

Textilien hinterlassen Spuren – auch nach ihrer Nutzung. Werden beschädigte oder ausgediente Kleidungsstücke sowie Haus- und Heimtextilien im Restmüll entsorgt, gehen wertvolle Ressourcen verloren. Diese machen derzeit rund 40 Prozent des Textilabfallaufkommens in Österreich aus. Um eine Wiederverwertung zu ermöglichen, starteten Saubermacher und das Mode- und Sporthandelsunternehmen Kastner & Öhler im September 2024 die Recyclinginitiative „Stoff für die Zukunft“. Seitdem wurden eine Tonne Alttextilien gesammelt. Ziel der Initiative ist es, nicht mehr tragbare Textilien in Containern an ausgewählten Standorten von Kastner & Öhler und Gigasport in der Steiermark, Niederösterreich und dem Burgenland zu erfassen, um sie der Sortierung und Wiederverwertung zuzuführen.

Textilrecycling: Alternative Entsorgungsmöglichkeiten

Für Personen, die keinen „Stoff für die Zukunft“-Container oder eine ähnliche Recyclingmöglichkeit in der Nähe haben, bleibt die Entsorgung über den Restmüll weiterhin eine Option. Saubermacher arbeitet an der Weiterentwicklung von Lösungen im Textilrecycling und unterstützt mit dem Projekt „Stoff für die Zukunft“ die Erforschung nachhaltiger Recyclingverfahren.“

Effizientes Recycling von Textilien: So wird aus Altem Neues

Textilien, die in der „Stoff für die Zukunft“-Tonne abgegeben werden, kommen in eine Sortieranlage, in der sie für das Recycling aufbereitet werden. Zunächst erfolgt eine manuelle Trennung der wiederverwendbaren Textilien durch geschultes Personal. Beschädigte Textilien werden anschließend einer automatisierten Sortieranlage zugeführt, die mithilfe von Sensoren und Künstlicher Intelligenz die Materialien nach Zusammensetzung und Farbe trennt. Störstoffe wie Knöpfe oder Aufnäher werden entfernt. Die so gewonnenen Fasern werden für die Weiterverarbeitung zu neuem Garn genutzt und können wieder in den Textilkreislauf integriert werden.

Vorteile des Textilrecyclings: Ressourcenschonung und Umweltentlastung

Textilrecycling, bei dem Fasern wieder in den textilen Kreislauf integriert werden, kann dazu beitragen, den Verbrauch neuer Ressourcen zu verringern. Durch die Wiederverwendung von Materialien lassen sich Rohstoffe sowie Wasser- und Energieverbrauch reduzieren. In vielen Fällen behalten recycelte Fasern ihre ursprünglichen Farben, wodurch eine erneute Färbung vermieden werden kann. Dieser Prozess könnte dazu beitragen, die Umweltbelastung zu senken.