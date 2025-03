Faschingswagen-Unfall: 15-Jährige schwer verletzt

Am 1. März 2025 kurz nach 9 Uhr fuhr ein 26-jähriger Mann aus dem Bezirk Wolfsberg mit seinem Traktorgespann zum Faschingsumzug nach Wolfsberg. Das Fahrzeuggespann bestand aus der Zugmaschine, einem Traktor und einem zu einem Piratenschiff umgebauten und nicht zum Verkehr zugelassenen Anhänger.

Anhänger stürzte nach rechts um

Am Anhänger befanden sich 15 maskierte Frauen und Männer. Auf der Fahrt von St. Georgen im Lavanttal in Richtung Wolfsberg stürzte der Anhänger in Eitweg, auf der Gemmersdorfer Landesstraße (L106) aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts um. Dabei wurde ein 15-jähriges Mädchen, sie befand sich ebenfalls am Anhänger, schwer verletzt.

15-Jährige wurde in das LKH Wolfsberg gebracht

Nach medizinischer Erstversorgung wurde sie in das LKH Wolfsberg eingeliefert. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Zur Bergung des Anhängers standen die FF Gemmersdorf und Maria Rojach mit 26 Einsatzkräften im Einsatz.