Einbruch am Stephansplatz: Teenager machten sich offene Vitrine zu Nutze

Wegen eines Einbruchs in ein Geschäft am Wiener Stephansplatz wurde die Polizei gestern Früh, Samstag 1. März 2025, alarmiert. Als die Beamten gegen 5 Uhr am Einsatzort eintrafen, bemerkten sie einen Teenager vor einem Lokal, sowie einen weiteren Jugendlichen im Inneren des Lokales.

Schlüssel gefunden und Tresor geöffnet

Beide wurden vorerst angehalten. Während dem Gespräch stelle sich heraus, dass der Kassenbereich bereits durchwühlt wurde. Des Weiteren fiel den Beamten auf, dass der Tresor des Lokal bereits mit einem Schlüssel, welcher vom 13-Jährigen im Geschäft gefunden wurde, aufgesperrt wurde.

Jugendliche angezeigt

Die beiden Jugendlichen gestanden der Polizei, durch eine offenstehende Vitrine ins Geschäft gekommen zu sein. „Sie wurden daraufhin angezeigt und in die Obhut ihrer Obsorgeberechtigten übergeben“, heißt es von Seiten der Exekutive abschließend.