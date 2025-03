Keine Bürgerwehr in Villach: Security-Experte bricht Initiative ab

Nach dem erschütternden Attentat am 15. Februar 2025 in Villach, bei dem ein 14-Jähriger von einem Syrer erstochen wurde, rief Manfred Berger, ein erfahrener Sicherheitsunternehmer mit 25 Jahren in der Branche, zur Gründung einer Bürgerwehr auf. Seine Motivation war klar: Die Präsenz einer Bürgerwehr sollte potenzielle Straftäter abschrecken und den Bürgern in Villach ein Gefühl der Sicherheit zurückgeben.

Security-Experte stieß auf viel Zuspruch

Berger, der seit Jahren mit seiner eigenen Security-Firma tätig ist, stieß auf viel Zuspruch in der lokalen Gemeinschaft. Auf einer eigens gegründeten Facebook-Seite meldeten sich schnell zehn bis zwölf Interessierte, die sich ebenfalls der Initiative anschließen wollten. Doch nun hat Manfred Berger die Bürgerwehr-Idee offiziell abgebrochen und ein Statement veröffentlicht.

„Damit erkläre ich meine Initiative für beendet“

„Danke an Euch Alle, die Ihr mich in so großer Zahl unterstützen wolltet. Danke auch an unsere Polizei und Politik, die mir mit Beratung und offener Begegnung in meiner Entscheidungsfindung geholfen haben. Es macht einen großen Unterschied, Personenschutz im privaten oder im öffentlichen Bereich anzubieten, auch wenn dieser unentgeltlich ist. Ich persönlich bin dazu bereit, im Interesse des Schutzes für andere, Risiken für mein Handeln zu tragen. So sind diese Risiken tatsächlich aber zu groß, als dass ich solches meinen Unterstützern zumuten möchte. Damit erkläre ich meine Initiative für beendet“, so Manfred Berger.