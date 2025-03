Top-Leistung: Kegelsportklub Klagenfurt feiert 7:1 Erfolg in Graz

Der KSK Klagenfurt-Magdalensberg feierte ihren 7:1 Sieg in Graz.

Veröffentlicht am 2. März 2025, 13:01 / ©KSK Klagenfurt-Magdalensberg.

Auch in Graz feiert der Kegelsportklub (KSK) Klagenfurt-Magdalensberg einen 7:1 Erfolg. Im

ersten Umlauf zeigten sich Andrej Lahovec mit 613 Kegel, Youngster Rafael Waldhauser mit 616 Kegel von ihrer besten Seite und gewannen ihre Spiele jeweils mit 4:0 Sätzen. Auch Roman Leitner war lange auf ähnlichem Niveau, fiel auf der letzten Bahn etwas zurück, gewann aber sein Spiel mit 571 Kegel bei 3:1 Satzpunkten.

Tagesbestleistung von 633 Kegel

Im zweiten Umlauf legten Dominik Konec mit 616 Kegel und Martin Oberrauner mit der Tagesbestleistung von 633 Kegel noch eine Schippe drauf, und gewannen ebenfalls jeweils mit 4:0 Sätzen. Lediglich Patrick Geier erwischte einen rabenschwarzen Tag, übergab nach 60 Wurf an Günter Snieder dem allerdings noch weniger gelang, und somit den Grazern einen Ehrenpunkt gönnte.

KSK Klagenfurt-Magdalensberg führt weiter die Tabelle an

In der Tabelle führt der KSK Klagenfurt-Magdalensberg weiter mit sechs Punkten vor dem ESV Leoben. Das nächste Spiel findet am Samstag, dem 8. März 2025 statt. An dem Tag trifft der KSK zu Hause gegen den Tabellendritten SPG Schlainig/Großwarasdorf aus dem Burgenland. Das Spiel startet um 15 Uhr im KSKV Leistungszentrum Klagenfurt.