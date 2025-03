Kärntner Designerin erobert London Fashion-Week – moderne Trachtenmode

Die London Fashion Week ist eines der größten Modeereignisse weltweit. Hier versammeln sich die bekanntesten Designer, Models und Modebegeisterte, um einen ersten Blick auf die neuesten Kollektionen zu werfen. Doch in diesem Jahr sorgte eine aufstrebende Designerin aus Kärnten für Aufsehen: Claudia von Grünschnabel und Gänseblümchen. Die talentierte Modekünstlerin aus Finkenstein hat kürzlich die Gelegenheit genutzt, ihre einzigartigen Designs auf der London Fashion Week zu präsentieren.

„So eine Gelegenheit kommt nur einmal“

Das Ganze wurde von Dominik Wachta organisiert, dem Eigentümer von 1place Models, der von Claudias Designs begeistert ist. Er fragte sie, ob sie gemeinsam mit zwei weiteren österreichischen Designerinnen – untitled und Roesengarten – das österreichische Modekollektiv auf der Fashion Week vertreten wolle. Eine Frage, die für Claudia nicht lange unüberlegt blieb. „Die London Fashion Week ist natürlich eine große Nummer, aber so eine Gelegenheit kommt nur einmal im Leben. Also habe ich zugesagt“, erzählt sie.

Klassische Elemente und zeitgemäßes Design

Mit einem klaren Ziel vor Augen und einer klaren Vision, nahm Claudia die Herausforderung an. „Ich wollte die traditionelle Tracht auf moderne Weise interpretieren und dabei meine eigene Handschrift nicht verlieren“, so die Designerin. Diese Kombination aus klassischen Elementen und zeitgemäßem Design fand sowohl bei den Models als auch bei den Zuschauern großen Anklang.

Fotoschürzen sind ihr Markenzeichen

Besonders auffällig in ihrer Kollektion waren die Fotodruckschürzen, die bereits als Markenzeichen von Claudia gelten. Doch neben diesen vertrauten Elementen brachte sie auch neue, gewagte Designs auf den Laufsteg, die die Tradition der Tracht in ein völlig neues Licht rücken.

„Eine Erfahrung, die ich nie vergessen werde“

Die Show fand in einer wunderschönen Location statt – dem Chelsea Old Town, einem historischen Viertel Londons, das eine besondere Atmosphäre für die Präsentation der Mode schuf. Die Zuschauer reagierten durchwegs positiv auf die Kreationen. „Es war absolut einmalig, meine Designs an wunderschönen Models in solch einer Location zu präsentieren. Es ist eine Erfahrung, die ich nie vergessen werde“, sagt Claudia.