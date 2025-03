Rückkehr aus Syrien: Zwei ehemalige IS-Anhängerinnen wieder in Wien

Die ehemaligen IS-Anhängerinnen sind wieder zurück in Österreich.

Veröffentlicht am 2. März 2025

Zwei ehemalige IS-Anhängerinnen sind mit ihren insgesamt drei Kindern nach Österreich zurückgekehrt. Die Rückholung erfolgte gestern durch das Außenministerium in Wien, nachdem das Bundesverwaltungsgericht dies im vergangenen Jahr angeordnet hatte. Laut Behördenangaben wurden die „Salzburgerin Maria G. und ihre beiden minderjährigen Söhne sowie eine weitere österreichische Staatsbürgerin mit ihrem minderjährigen Sohn“ sicher nach Österreich gebracht. Die Frauen hatten zuletzt mit ihren Kindern im Internierungslager Camp Roj in Syrien gelebt.

Flug aus dem Irak nach Wien

Berichten zufolge wurden die Frauen und Kinder mit einer Linienmaschine aus dem Irak nach Wien geflogen. Nach ihrer Ankunft sind nun die österreichischen Justizbehörden für das weitere Vorgehen zuständig. Das Außenministerium betonte, dass solche Rückholaktionen mit erheblichen Sicherheitsrisiken verbunden seien und die schwierige Lage in der Region die Durchführung erschwert habe.

Kosten werden in Rechnung gestellt

Die Kosten für die Rückholung sollen laut Ministerium an die Frauen weiterverrechnet werden. Zudem gibt es nach aktuellem Kenntnisstand keine weiteren österreichischen Staatsbürger mehr in Lagern in Syrien.

Kritik von der FPÖ

Die Rückholaktion sorgt jedoch für politische Diskussionen. FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz bezeichnete die Entscheidung als „schweren Schlag ins Gesicht aller Terroropfer“ und warf der ÖVP vor, ihre Glaubwürdigkeit endgültig verloren zu haben. Die Debatte über den Umgang mit ehemaligen IS-Anhängerinnen dürfte in Österreich somit weitergehen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.03.2025 um 13:40 Uhr aktualisiert