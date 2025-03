Pilnacek Tod: Polizei betont Einhaltung der Vorschriften

Was ist passiert?

Veröffentlicht am 2. März 2025, 13:59 / ©APA/APA/THEMENBILD/EVA MANHART

Nach Vorwürfen rund um die Ermittlungen zum Tod des ehemaligen Sektionschefs im Justizministerium, Christian Pilnacek, hat der niederösterreichische Landespolizeidirektor Franz Popp das Vorgehen der Polizei verteidigt. In einem Statement betonte er, dass alle relevanten Vorschriften und gesetzlichen Bestimmungen strikt eingehalten wurden.

Sorgfältige Ermittlungen sichergestellt

Popp erklärte, dass von Beginn an großer Wert auf Transparenz und Rechtsstaatlichkeit gelegt wurde. Die Ermittlungen seien professionell und mit höchster Sorgfalt geführt worden. „Alle relevanten Informationen wurden gesammelt, ausgewertet und auf rechtlich zulässige Weise in die Ermittlungen einbezogen“, so Popp. Dabei sei auch auf die Wahrung der Rechte aller beteiligten Personen geachtet worden.

Zusammenarbeit mit anderen Behörden

Die Untersuchungen seien nicht nur auf regionaler Ebene erfolgt, sondern in enger Abstimmung mit anderen zuständigen Stellen. Dadurch sollte eine umfassende Untersuchung sichergestellt werden. Auch Bundespolizeidirektor Michael Takacs stellte sich hinter die Beamten und betonte, dass die Vorwürfe eines nicht gesetzeskonformen Vorgehens unbegründet seien.

Staatsanwaltschaft sieht keine Verfehlungen

Auch die Oberstaatsanwaltschaft Wien wies die Kritik zurück. Laut einer Aussendung seien alle notwendigen Schritte unternommen worden, um den Sachverhalt vollständig aufzuklären. Die Staatsanwaltschaft Krems schloss Fremdverschulden basierend auf einem Gutachten aus. Zweifel daran hatte der ehemalige Nationalratsabgeordnete Peter Pilz geäußert, der in einem aktuellen Buch scharfe Kritik an den Ermittlungen übt.

Korruptionsermittlungen gegen Beamte

Während die Umstände von Pilnaceks Tod geklärt sind, laufen weiterhin Ermittlungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) gegen niederösterreichische Beamte. Hintergrund ist eine Anzeige von Martin Kreutner, dem Leiter der Untersuchungskommission zu Pilnaceks Amtszeit. Dabei geht es jedoch nicht um den Todesfall selbst, sondern um die Handhabung persönlicher Gegenstände des Verstorbenen durch Kriminalbeamte.