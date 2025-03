Wintertourismus in der Steiermark: Zuwächse bei Gästen und Nächtigungen

Der Wintertourismus in der Steiermark verzeichnete positive Zahlen.

Veröffentlicht am 2. März 2025, 15:13 / ©5 Minuten

Die aktuelle Hochrechnung der Landesstatistik Steiermark zeigt eine erfreuliche Entwicklung: Die Winterhalbzeit von November 2024 bis Jänner 2025 verzeichnete 914.000 Gäste, was einem Anstieg von 50.200 Ankünften und einem Plus von 5,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Die Nächtigungen stiegen auf insgesamt 2.869.200, was einem Zuwachs von 134.300 Nächtigungen und einer Steigerung von 4,9 Prozent entspricht. Das Verhältnis zwischen Inlands- und Internationalgästen ist nahezu ausgeglichen, wobei 53,5 Prozent der Gäste aus dem Inland kommen und knapp 47 Prozent aus dem internationalen Markt.

Erfolgreiche Winterhalbzeit: Anstiege bei Gästeankünften und Nächtigungen

Die Winterhalbzeit von November 2024 bis Jänner 2025 verzeichnete eine positive Bilanz mit einem Anstieg von rund sechs Prozent bei den Gästeankünften und fünf Prozent bei den Nächtigungen. Zu den Faktoren, die zu diesem Ergebnis beitrugen, gehörten das Schladming-Dachstein-Opening mit prominenten Gästen, ein gut besuchter Advent sowie die günstige Lage der Weihnachtsferien, die längere Urlaubsaufenthalte ermöglichten.

Gründe für den Erfolg im Jänner: Wetter und Top-Events steigern Gästezahlen

Auch das stabile Wetter und Veranstaltungen im Jänner, wie der Skicross-Weltcup und das Nightrace, spielten eine Rolle. Insgesamt wurden mehr als 900.000 Gästeankünfte und rund 2,9 Millionen Nächtigungen verzeichnet. Im Jänner wurden mehr als 350.000 Gästeankünfte registriert, was einen Zuwachs von 20.000 Ankünften und einem Anstieg von 5,8 Prozent bedeutet. Bei den Nächtigungen gab es 1,28 Millionen, was eine Steigerung von 31.600 Nächtigungen und einem Plus von 2,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr ausmacht.

Unterschiedliche Entwicklungen bei den beliebtesten Unterkunftsarten

Die beliebtesten Unterkunftsarten zeigten unterschiedliche Trends. In den 5/4-Sterne-Unterkünften gab es 406.900 Ankünfte, was einen Anstieg von 8,1 Prozent bedeutet. Die Nächtigungen stiegen um 7,7 Prozent auf 1.031.000. Bei den 3-Sterne-Unterkünften gab es 209.800 Ankünfte, was einen Anstieg von 3 Prozent ausmacht, aber die Nächtigungen gingen leicht um 0,2 Prozent auf 565.200 zurück. Bei den gewerblichen Ferienwohnungen gab es ebenfalls einen Anstieg von 6 Prozent bei den Ankünften und 8,2 Prozent bei den Nächtigungen, die auf 488.900 stiegen.