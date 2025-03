Bildergalerie: So bunt und fröhlich war der 6. Mühldorfer Kinderfasching

Am 1. März versammelten sich viele bunte Narren in Mühldorf zum Kinderfasching.

Veröffentlicht am 2. März 2025, 15:28 / ©zVg.

Fröhliche Kinder, bunte Kostüme und jede Menge Spaß gab es am 1. März beim 6. Mühldorfer Kinderfasching. Begleitet von der Dorfmusik Mühldorf ging es in einem bunten Umzug in den Kultursaal, wo die vielen Faschingsnarren jedes Alters ausgelassen feierten.

Schwungvolles Kinderprogramm

Neben einem schwungvollen Kinderprogramm, fetziger Musik, gratis Krapfen für die Kinder sowie einem lustigen Schätzspiel wurden die Gäste heuer auch von der Kindertanzgruppe Mühldorf bestens unterhalten.