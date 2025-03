NEOS Steiermark feiern Regierungsbeteiligung: „Meilenstein für Österreich“

„Mit diesem klaren Votum unserer Mitglieder zeigen wir, dass wir NEOS bereit sind, Verantwortung für das Land und seine Menschen zu übernehmen,“ erklärte Pointner. Dies markiere den Beginn einer neuen Ära der politischen Verantwortung und Gestaltung.

„Unsere Regierungsbeteiligung ist ein Meilenstein für eine moderne, zukunftsorientierte Politik“

Pointner betonte die Bedeutung dieses Schrittes für die Zukunft des Landes: „Wir haben hart gearbeitet, um unsere Reformvorhaben in den Bereichen Bildung, Entlastung, Transparenz und Rechtsstaatlichkeit voranzubringen.“ Jetzt sei die Zeit gekommen, diese Versprechen in die Tat umzusetzen. „Unsere Regierungsbeteiligung ist ein Meilenstein für eine moderne, zukunftsorientierte Politik in Österreich,“ so Pointner weiter. Mit dem Votum der Mitglieder im Rücken fühlen sich die NEOS bereit, die ersten konkreten Schritte zur Erneuerung des Landes zu gehen.