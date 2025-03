Frühlingsgefühle in der Steiermark: Wird die 20-Grad-Marke geknackt?

Sonnige Aussichten: In der Steiermark steht eine Woche mit frühlingshaften Temperaturen und viel blauem Himmel bevor.

Sonnige Aussichten: In der Steiermark steht eine Woche mit frühlingshaften Temperaturen und viel blauem Himmel bevor.

Frühling, bist du das wirklich? Die Steirer können die Winterjacken anscheinend bald einwintern, denn die Sonne übernimmt jetzt das Kommando in der Steiermark. Die kommende Woche bringt strahlend blauen Himmel, milde Temperaturen und vielleicht sogar die ersten 20 Grad des Jahres. Die Wetterexperten der Geosphere Austria haben nämlich gute Nachrichten für alle, die genug von Kälte und Grau haben.

Montag: Ein Bilderbuchstart in die Woche

Sonne, Sonne und nochmal Sonne! „Den ganzen Tag scheint die Sonne von einem meist wolkenlosen Himmel und es wird mild,“ so Geosphere Austria. Nur die Frühaufsteher müssen zittern: Nach frostiger Nacht klettern die Temperaturen auf 9 bis 13 Grad.

Dienstag: Wer braucht schon Wolken?

Auch der Dienstag bleibt ein Sonnen-Hochgenuss. „In der Früh ist es noch verbreitet frostig, nachmittags gibt es 10 bis 14 Grad,“ wissen die Meteorologen der Geosphere Austria. Wer sich also morgens warm anzieht, kann nachmittags im T-Shirt draußen sitzen.

Mittwoch: Der Frühling gibt Gas!

Strahlender Sonnenschein und Temperaturen von bis zu 18 Grad – der Mittwoch wird ein Traumtag! „Über weite Strecken Sonnenschein pur und blitzblauer Himmel,“ so die Wetterexperten. Also: Sonnenbrille raus, Jacke daheim lassen und die Wärme genießen!

Donnerstag: Erster 20er des Jahres?

Und dann kommt der Frühling mit voller Wucht! „Am Donnerstag unverändert sonnig und Frühlingswärme am Nachmittag. Die Temperatur könnte zum ersten Mal in diesem Jahr vereinzelt auf bis zu 20 Grad steigen,“ so die Meteorologen der Geosphere Austria.

Wetter im Überblick: Steiermark-Woche Montag, 4. März: Sonnig, kaum Wolken

Früh: frostig, Nachmittag: 9 bis 13 Grad Dienstag, 5. März Viel Sonne, dünne Wolkenfelder

Früh: frostig, Nachmittag: 10 bis 14 Grad Mittwoch, 6. März Strahlender Sonnenschein, blauer Himmel

14 bis 18 Grad Donnerstag, 7. März Unverändert sonnig, erste 20 Grad möglich

16 bis 20 Grad

