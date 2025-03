„Ökosystem Stadt“: Villach setzt bei Klimaschutz auf Einbindung der Bürger

Am vergangenen Mittwoch informierten Experten des Umweltbundesamtes im lebensRAUM in der Postgasse über neue Erkenntnisse zum Thema „Ökosystem Stadt“.

Bei der Umsetzung ihrer Vorhaben zum Umwelt- und Klimaschutz setzt die Stadt vor allem auf die Einbindung der Bürger. Im Rahmen der interaktiven Präsentations- und Diskussionsveranstaltung „Ökosystem Stadt“ konnten sich am vergangenen Mittwoch zahlreiche interessierte Teilnehmer im lebensRAUM in der Postgasse über aktuelle Erkenntnisse betreffend das Ökosystem Villach informieren und austauschen.

Klimarisiken-Vorsorge

Ein bisheriges besonders positives Fazit wurde im Bereich der Klimarisiken-Vorsorge gezogen: „Villach ist auf seinem sehr guten Weg hinsichtlich der Vorsorgemaßnahmen zur Bewältigung von Klimafolgen“, hieß es im Rahmen der Vorträge. Die nächsten Schritte sehen die Experten in der verstärkten Kommunikation von Vorsorgemaßnahmen an die Villacher Bürger – Stichwort Eigenverantwortung.

Experten des Umweltbundesamtes lieferten Erkenntnisse

Was sind Ökosystemleistungen? Warum brauchen wir ein Boden- und Flächenmonitoring? Mit welchen Daten arbeiten die Experten? Was versteht man unter Versiegelung und was sind deren Auswirkungen? Welche Maßnahmen kann eine Stadt treffen, um Klimafolgen zu bewältigen? Was sind Wärmeinseln? Experten des Umweltbundesamtes lieferten ihre Erkenntnisse zu diesen und mehr Themen und nahmen auch einige Vorschläge und Anregungen aus dem Publikum mit.

Stadtrat Sobe bedankt sich bei den Experten des Umweltbundesamtes

Stadtrat Harald Sobe betonte: „Die Veranstaltungen im Villacher lebensRAUM haben sich zu einer beliebten Form der Bürgerbeteiligung entwickelt. Ich danke den Expert:innen des Umweltbundesamtes für die hervorragende Zusammenarbeit. Die präsentierten Forschungsergebnisse sowie die Anregungen aus dem Publikum fließen in die Planungen unserer Mitarbeiter:innen zur Stadtentwicklung ein.“