Frühling in Sicht? Mit diesem Wetter startet Kärnten in die neue Woche

Kärnten startet mit viel Sonnenschein in die neue Woche.

2. März 2025

Das Wetter für die kommende Woche könnte schon etwas die Frühlingsgefühle wecken. Die Sonne lächelt munter vom Himmel und auch die Temperaturen steigen etwas an. Hier ist der Ausblick auf die kommenden Tage.

Sonniger Wochenstart

Der Montag startet mit einem fast wolkenlosen Himmel. Vereinzelte Nebelfelder lösen sich rasch auf, heißt es von den Meteorologen der Geosphere Austria. Der Morgen soll noch verbreitet frostig sein, bis zum Nachmittag können die Temperaturen auf bis zu zwölf Grad klettern.

Hochdruckwetter setzt sich durch

Am Dienstag, dem 4. März 2025, soll nahezu makelloses Hochdruckwetter dominieren. Zur Sonne gesellen sich nur ein paar dünne Wolken in hohen Schichten, so die Wetterexperten weiter. Morgens ist es frostig, nachmittags wird es noch milder als zuletzt mit Höchstwerten von zehn bis 14 Grad.

Milde Temperaturen am Mittwoch und Donnerstag

Auch der Mittwoch bringt Sonnenschein pur und einen sehr milden Nachmittag mit Temperaturen von zwölf bis 16 Grad. Am Donnerstag, dem 6. März, hält das Hochdruckwetter weiter an und die Sonne scheint den ganzen Tag von einem strahlend blauen Himmel. Frühlingshaft mit 13 bis 18 Grad, so vonseiten der Geosphere Austria abschließend.

