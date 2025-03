Längere Öffnungszeiten: Grazer Bauernmärkte bald bis 20 Uhr offen?

In Planung?

Veröffentlicht am 2. März 2025, 17:08 / ©5 Minuten

Seit letztem Jahr dürfen Gastronomiestände auf fünf Grazer Märkten auch sonntags öffnen – jetzt soll die Sperrstunde von 18 auf 20 Uhr verschoben werden. Stadtrat Kurt Hohensinner (ÖVP) will damit mehr Zeit für entspanntes Verweilen schaffen, wie er gegenüber dem „Grazer“ erklärt. Vor allem an warmen Tagen könnten die Grazer so ihre Abende noch länger im Freien genießen. Gleichzeitig bleibt der Kaiser-Josef-Platz von der Regelung ausgenommen, um Anwohner nicht zu beeinträchtigen.

Tourismus, Gastro und Einheimische profitieren

Nicht nur die Grazer selbst freuen sich über die geplante Verlängerung – auch Hotels und Pensionen sehen darin eine Chance, das touristische Angebot weiter auszubauen. Die Märkte sind längst mehr als reine Einkaufsorte: Sie sind Treffpunkte für Genuss und Geselligkeit. Ob Frühstück, Nachmittagskaffee oder ein spätes Glas Wein – wer sonntags länger bleiben möchte, könnte dies schon bald ganz ohne Zeitdruck tun.