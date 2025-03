Leoben im Faschingsfieber: Großer Umzug mit 10.000 Euro Preisgeld

Am Faschingsdienstag

Veröffentlicht am 2. März 2025, 17:55 / ©Irene Wahl/Pexels

Ab 14 Uhr startet der Umzug bei der Evangelischen Kirche/Montanuni und schlängelt sich über die Franz-Josef-Straße bis zum Hauptplatz. DJ Ronny, 2Voice und Daluis sorgen für Stimmung entlang der Strecke. Ob mitlaufen oder zuschauen. Und für alle, die sich ins Zeug legen, winkt die Chance auf einen dicken Gewinn, denn aus einem Gesamtpool von 10.000 Euro werden die besten Masken prämiert. Wer dabei sein will, kann sich unter www.faschingsgilde-leoben.at anmelden und den Fasching in Leoben in vollen Zügen genießen.