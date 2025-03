„Träume brauchen manchmal Hilfe“: Marcel und Zoey trennen 8.165 Kilometer

Der 21-jährige Kärntner Marcel lernte die 19-jährige Amerikanerin Zoey übers Internet beim „Gamen“ kennen. Aus einer gemeinsamen Leidenschaft hat sich in weiterer Folge tiefe Verbundenheit und eine junge Liebe entwickelt. Die beiden wünschen sich nichts sehnlicher, als eine gemeinsame Zukunft. Das ist jedoch nicht so einfach, denn die beiden trennen 8.165 Kilometer. Die Familie richtet sich an die Kärntner und Kärntnerinnen und bittet um Unterstützung.

Aus einem gemeinsamen Hobby wurde Liebe

Marcel und die lebensfrohe Zoey verbrachten viele gemeinsame Stunden online, spielten Spiele und tauschten sich aus. Jetzt, nach drei Jahren, sei die Beziehung mehr als nur virtuell. Von der Familie heißt es in einem Spendenaufruf: „Marcel, 21 Jahre alt, und Zoey, 19, träumen gemeinsam von einer Zukunft – einer, in der sie nicht nur über Videoanrufe verbunden sind, sondern im selben Raum stehen, ihre Träume und Sorgen teilen und gemeinsam ihr Leben gestalten.“ Bereits dreimal hat Marcel Zoey in Alabama besucht und mit jedem Mal wurde die Trennung noch schwerer.

©zVg./KK Der Kärntner Marcel und die Amerikanerin Zoey wollen sich gemeinsam ein Leben aufbauen.

Marcel spart jeden Cent

Der junge Kärntner träumt davon, nach Amerika auszuwandern. Momentan arbeitet er als Karosseriespengler und spart jeden Cent. Marcel steht vor einer finanziellen Herausforderung: „Er braucht genügend Geld, um eine Wohnung zu mieten und eine Arbeitsstelle zu finden – ein großes finanzielles Ziel für einen jungen Mann, der entschlossen ist, sein Leben mit der Frau zu verbringen, die er liebt.“

Marcels Großmutter: „Ich unterstütze ihn, so gut ich kann, aber leider reicht es nicht aus“

Die Großmutter des 21-Jährigen möchte Marcel gerne helfen und hat daher einen Spendenaufruf gestartet. „Als seine Großmutter sehe ich, wie sehr Marcel kämpft, wie hart er arbeitet, und wie groß seine Liebe zu Zoey ist. Ich unterstütze ihn, so gut ich kann, aber leider reicht es nicht aus. Deshalb wende ich mich an die Gemeinschaft – an all diejenigen, die an die Kraft der Liebe glauben und wissen, dass Träume manchmal Hilfe brauchen, um wahr zu werden“, erzählt sie hoffnungsvoll, mit dem Wunsch, dass das junge Paar seinen Traum gemeinsam leben kann. Von Marcels Großmutter heißt es noch, dass es aktuell so aussieht, als würde er vielleicht einen Job als Karosseriespengler in Alabama bekommen. „Jetzt fangen halt die Kosten an. Aber er will unbedingt zu Zoey und sie wollen gemeinsam eine Zukunft aufbauen“, sagt sie abschließend gegenüber 5 Minuten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.03.2025 um 18:04 Uhr aktualisiert