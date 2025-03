Tradition: Feierliche Verbrennung der Palmbuschen in Gurnitz

Am heutigen Sonntag hatten die Gläubigen in Gurnitz die Möglichkeit ihre Palmbuschen des letzten Jahres zur heiligen Messe mitzubringen, um diese gemeinsam nach der Messe zu verbrennen.

Die daraus gewonnen Asche wird am Aschermittwoch und am darauffolgenden Sonntag für die Spendung des Aschenkreuzes verwendet. Die Gläubigen nahmen das Angebot dankend an und hatten so die Möglichkeit, die Palmbuschen, die sie ein ganzes Jahr begleitet hatten, in einem feierlichen Rahmen dem Feuer zu übergeben.