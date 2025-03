Kollision mit Folgen: 53-Jähriger stürzt nach Unfall in Fluss

Ein 53-Jähriger aus Wels fuhr am 2. März 2025 gegen 13.30 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Traunuferstraße in Wels Fahrtrichtung Osten auf dem dortigen Gehweg. Dabei kam es zu einer Kollision auf Höhe der Kalkofenstraße mit einem entgegenkommenden Fußgänger (28 Jahre alt aus Wels). Der 53-Jährige verlor daraufhin das Gleichgewicht und stürzte samt Fahrrad in die Traun. Er konnte im Anschluss vom 28-Jährigen und der Mithilfe von weiteren Passanten aus der Traun geborgen werden. Der 53-Jährige wurde durch das RK mit einem Schock und Verletzungen im Bereich der rechten Hand sowie des linken Oberschenkels in das Klinikum Wels eingeliefert. Ein Alkotest verlief bei beiden Beteiligten negativ.