Klagenfurter Burger-Restaurant Freigeist musste Insolvenz anmelden

Das bekannte Klagenfurter Burger-Restaurant Freigeist teilte am heutigen Sonntag, dem 2. März 2025, in einer Presseaussendung mit, dass es Insolvenz anmelden musste.

Das Restaurant Freigeist in Klagenfurt bleibt geschlossen, heißt es vonseiten der Betreiber in einer heutigen Presseaussendung. Betont wird, dass die beiden erfolgreichen Standorte in Graz zu einem eigenen Unternehmen gehören und von der Insolvenz nicht betroffen sind.

„Wir haben unser Bestes versucht“

„Wir haben unser Bestes versucht, am Ende ist es uns aber leider nicht gelungen, die Umsätze entsprechend zu steigern. Niemand schickt sein Unternehmen gerne in die Insolvenz, besonders nicht, wenn das Herz so dranhängt wie das unsere“, sagen die beiden Franchisenehmer der „KL Freigeist GmbH“, die das Burger-Restaurant Freigeist am Klagenfurter Kardinalsplatz seit dem 1. Dezember 2023 betrieben haben. Seit 4. Feber 2025 hat das Burger-Restaurant bereits geschlossen. Am 28. Feber wurde nun das Konkursverfahren über die „KL Freigeist GmbH“ eröffnet, heißt es weiter. Nicht betroffen von der Insolvenz sind die beiden erfolgreichen Freigeist-Stammrestaurants in Graz, die zum Gründerunternehmen „Freigeist Gastronomie GmbH“ zählen und seit inzwischen zehn Jahren rund 30 Mitarbeiter beschäftigen.

Die Hintergründe

Sehr offen gehen die Klagenfurter Geschäftsführer mit den Gründen des wirtschaftliche Scheiterns um: „Von Beginn an stand das Projekt unter keinem guten Stern: Eine Bauverzögerung von über einem Jahr erschwerte den Start erheblich und während dieser Zeit begann zudem der Ukraine-Krieg, der Kreditzinsen noch einmal nach oben getrieben hat. Der vergangene Sommer wurde zusätzlich durch den Wasserskandal in Klagenfurt erschwert, der viele Menschen verunsicherte.“ Trotz zahlreicher Werbemaßnahmen und strategischer Anpassungen sei die gewünschte Entwicklung ausgeblieben.

Nachfolger wird bereits gesucht

„Daher mussten wir diese unternehmerische Entscheidung treffen und das Kapitel Klagenfurt beenden. Für alle Kärntner Freigeist-Fans tut uns das natürlich sehr leid. Unsere Restaurants in Graz sind weiterhin für euch da! Wir freuen uns darauf, euch dort willkommen zu heißen. Die Insolvenz des Klagenfurter Unternehmens wollen wir korrekt für alle Beteiligten abwickeln.“ Das Freigeist-Restaurant in Klagenfurt bleibt geschlossen. Ein Nachfolger wird bereits gesucht, diesem steht gegen Ablöse das Inventar mit der komplett eingerichteten Küche zur Verfügung, heißt es vonseiten der Betreiber abschließend.