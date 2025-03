Frühling im Anmarsch: Bis zu 20 Grad und Sonne in Österreich

Erstmals in diesem Jahr prognostiziert die GeoSphere Austria Temperaturen von bis zu 20 Grad. Ein kräftiges Hochdruckgebiet namens „Ingeborg“ sorgt für viel Sonnenschein und steigende Temperaturen.

Kalte Morgenstunden, milde Nachmittage

Trotz der frühlingshaften Aussichten starten die Tage noch kühl. In den frühen Morgenstunden ist verbreitet mit Frost zu rechnen, besonders in höheren Alpentälern können die Temperaturen auf bis zu minus zehn Grad sinken. Doch im Laufe des Tages erwärmt sich die Luft schnell, und bereits am Montagnachmittag werden vielerorts über zehn Grad erreicht. Am Dienstag könnten die Temperaturen mancherorts bis zu 17 Grad steigen.

Auswirkungen auf Natur und Allergiker

Die steigenden Temperaturen wecken die Natur aus dem Winterschlaf. Erste Frühlingsboten wie Huflattich, Krokusse und vereinzelt auch Löwenzahn beginnen zu blühen. Für Pollenallergiker bedeutet dies eine erhöhte Belastung durch Frühblüher wie Erle und Hasel. Der Polleninformationsdienst rät Betroffenen, Hauptverbreitungsgebiete dieser Pflanzen, wie Waldränder und Auwälder, für Freizeitaktivitäten zu meiden.

Anhaltende Trockenheit bereitet Sorgen

Trotz der milden Temperaturen bleibt die Trockenheit ein Thema. Die Niederschläge der letzten Februar-Tage konnten die Wintertrockenheit nur teilweise lindern. Besonders in Teilen Niederösterreichs und des Waldviertels fielen weniger als fünf Liter Regen pro Quadratmeter. Mit dem Einzug des Frühlings steigt der Wasserbedarf der Natur deutlich, sodass vielerorts weiterer Regen nötig wäre.