FrÃ¼hlingsbeginn bringt Pollenwelle: So schÃ¼tzen sich Allergiker

Der Frühling ist da! Mit den steigenden Temperaturen und dem schönen Wetter kommen jedoch auch die Pollen, die vor allem für Allergiker eine Herausforderung darstellen. In den nächsten Tagen wird eine neue Pollenwelle durch die Luft ziehen, ausgelöst von der Schwarzerle. Was bedeutet das für uns und wie können sich Allergiker schützen? Hier gibt es alle wichtigen Infos.

Die Schwarzerle löst die Pollenwelle aus

Mit dem Frühling kommt nicht nur der Sonnenschein, sondern auch die Pollensaison. Besonders die Pollen der Schwarzerle, die aktuell in großen Mengen freigesetzt werden, machen vielen Allergikern zu schaffen. Die Pollen gelangen durch die Luft und können sich bis in entferntere Regionen ausbreiten – von Klagenfurt bis ins Lavanttal. Wer auf diese Pollen empfindlich reagiert, wird die ersten Symptome bereits in den kommenden Tagen spüren.

Die Pollenbelastung steigt gerade in den tieferen Lagen erheblich an.

Allergische Reaktionen: Was passiert im Körper?

Allergiker, die auf Pollen reagieren, können eine Vielzahl unangenehmer Symptome erleben. Häufig sind es juckende, gerötete Augen und eine laufende Nase. Im Gegensatz zu einem gewöhnlichen Schnupfen ist der Ausfluss aus der Nase meist klar und wässrig. Weitere Symptome sind häufiges Niesen und vereinzelt auch Husten, wobei die Beschwerden meist den oberen Atembereich betreffen. HNO-Spezialist Gerold Besser erklärt gegenüber dem ORF: „Es sind vor allem die oberen Atemwege betroffen, doch auch diese Symptome können das tägliche Leben erheblich beeinträchtigen.“

Langfristige Folgen: So gefährlich sind unbehandelte Allergien

Wer die Symptome über längere Zeit ignoriert, riskiert schwerwiegende Folgen für die Gesundheit. Besser warnt: „Wenn die Allergie über Jahre hinweg unbehandelt bleibt, kann sie zu einem Etagenwechsel führen. Das bedeutet, dass auch die Lunge betroffen werden kann und im schlimmsten Fall ein allergisches Asthma entsteht.“ Etwa 30% der Allergiker entwickeln im Laufe ihres Lebens Asthma, wenn ihre Beschwerden nicht rechtzeitig behandelt werden.

Was hilft gegen Pollenallergien?

Wer unter einer Pollenallergie leidet, sollte nicht nur auf die Symptome achten, sondern auch rechtzeitig behandeln. Zu den häufigsten Mitteln gehören Nasensprays und -tropfen, die vom Arzt verordnet werden können. Antihistaminika in Kombination mit Cortison-Nasensprays können die Symptome gut lindern. Darüber hinaus kann es hilfreich sein, den Kontakt mit Pollen so weit wie möglich zu vermeiden. Wer zum Beispiel morgens mit dem Auto unterwegs ist, sollte die Fenster geschlossen halten und nach einem Spaziergang die Kleidung wechseln.

Gegen Pollen kann man sich schützen.

Dauerhafte Lösung: Immuntherapie als Chance

Für eine langfristige Lösung bietet sich die Immuntherapie an. Dabei wird der Körper schrittweise an das Allergen gewöhnt, was eine dauerhafte Verbesserung der Symptome zur Folge haben kann. In der Regel erfolgt die Behandlung über 3 bis 5 Jahre, wobei dem Patienten in regelmäßigen Abständen kleine Mengen des Allergens verabreicht werden. Besser erklärt: „Nach einigen Jahren zeigen sich die meisten Patienten deutlich weniger empfindlich gegenüber den Pollen.“