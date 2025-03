Peter Orloff: Hitgigant rockt die Bühne und schwärmt von Kärnten

Der 80-jährige Peter Orloff sorgte in Klagenfurt für ein ausverkauftes Konzert. Gestern, 1. März 2025, traf er sich für ein exklusives Gespräch mit 5 Minuten in Villach.

Peter Orloff, einer der größten Hitschreiber in Deutschland gab am Freitag, 28. Februar 2025, gemeinsam mit den Schwarzmeerkosaken in Klagenfurt ein Konzert, das binnen weniger Stunden schon ausverkauft war. Am Samstag, 1. März 2025, traf er sich mit „Radio Uno“ und 5 Minuten zu einem exklusiven Gespräch in Villach.

Seine Hits werden immer noch oft gewünscht

Der Name und die Hits des heute 80-jährige Komponisten, Sängers und Produzenten wird besonders der älteren Generation noch im Ohr sein. „Ein Mädchen für immer“, „Der Junge mit der Mundharmonika“ oder der Millionenhit „Du“, den er für Peter Maffay schrieb, werden heute noch oft gewünscht und in zahlreichen Rundfunkstationen gespielt.

So fing alles an…

Er erinnert sich noch genau daran, wie er oft darum kämpfen musste, dass seine Texte von den Plattenfirmen auch angenommen wurden. „Der Text des Liedes „Du“ wurde glatt abgelehnt, dann habe ich meinen Freund Peter Maffay gefragt, ob er es singen würde“, erzählt Orloff wie alles damals Anfang der 70er Jahre begann.

Textwriter für Andrea Berg, Heino und Co.

Binnen kurzer Zeit wurde das Lied Nummer Eins in den Charts. Andere Stars wie Andrea Berg, Heino, Freddy Quinn oder Julio Iglesias ließen sich von ihm Texte schreiben. Den Text zu dem Hit „Der Junge mit der Mundharmonika“ den er für Bernd Clüver schrieb, schaffte er in der Rekordzeit von 20 Minuten. Orloff, in Köln wohnhaft, ist auch ein Kärnten Fan schwärmte er Radio Uno Chef Georg Unterkofler vor.

Orloff wird täglich von 5 Minuten informiert

Informiert über Kärnten wird er täglich von 5 Minuten. „Jeden Morgen ein Klick ins Internet reicht dazu“. Radio Uno wird Orloff mit einem ausführlichen Interview und „selbstverständlich allen Millionenhits demnächst senden. Das wird sicher sogar eine Doppelstunde“, war Unterkofler nach dem Interview begeistert. Und Orloff: „Burschen ihr lebt in einer Gegend, da möchte ich am liebsten wieder zu Welt kommen“, schwärmt er und versprach bald wiederzukommen.

Liegestütze und positives denken

„Ich kann einfach nicht von der Bühne lassen also keine Angst, ich werde sicher hundert Jahre alt“. Er verrät auch, wie er das schaffen will: Täglich ein Dutzend Liegestützen und nur positiv denken. Dazu schwirren ihm noch genug Ideen für neue Lieder durch den Kopf, die noch darauf warten, geboren zu werden.