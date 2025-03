Traumstart: EC KAC holt sich den ersten Play-Off-Sieg gegen die Wölfe

Heute geht es los! In Klagenfurt startet die Play-Off-Serie. In der Heidi Horten Arena empfingen die Rotjacken die Wölfe aus dem Pustertal.

David Maier erzielt das 1:0

Beide Teams starten offensiv in das erste Spieldrittel. Schon bald gibt es das erste Powerplay für den EC KAC, dieses verläuft aber torlos. Und dann in der 14. Minute gelingt David Maier das erste Goal und damit geht es in Klagenfurt mit 1:0 für die Gastgeber in die erste Pause.

2:0 Torschütze: Mathias From

So stark das erste Drittel für die Rotjacken endete, ging es gleich in die nächste Runde. Mathias From vom EC KAC bezwingt den Pustertaler Torhüter und erhöht auf 2:0. Es folgt ein Powerbreak. Die Klagenfurter üben weiter Druck auf die Wölfe aus. Die Rotjacken überstehen ein Powerplay. Es geht in die letzte Pause.

Finales Drittel

Der HC Pustertal kämpft weiter, doch kurz nach Beginn des Schlussdrittels gelingt dem EC KAC der dritte Streich in diesem Spiel. In der 45. Spielminute gelingt den Rotjacken wieder ein Treffer. In den letzten Spielminuten überlässt der KAC nichts dem Zufall und legt noch ein viertes Mal nach. Es folgt kurz vor Spielende noch ein Powerplay für die Klagenfurter. Dann endet das erste Spiel der Play-Offs mit einem klaren 4:0 Sieg für die Klagenfurter.