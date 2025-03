Peinlicher Bau-Fauxpas: Wohnblock steht 70 Centimeter falsch

Veröffentlicht am 2. März 2025, 19:54 / ©Nicholas Lim/Pexels

Ein Bauprojekt in Bludesch hat aufgrund eines Fehlers bei der Ausrichtung des Gebäudes für Diskussionen gesorgt. Der betroffene Wohnblock wurde um 0,5 Grad verschoben errichtet, wodurch er 70 Zentimeter außerhalb der vorgesehenen Widmungsfläche steht. Zudem ragt das Gebäude in die Hochwasserzone eines nahegelegenen Bachs hinein, berichtet der ORF.

Notwendigkeit von Abstandsnachsichten

Bereits für den ursprünglichen Bauplan war eine Abstandsnachsicht zum Wassergut erforderlich. Durch den aktuellen Baufehler ist nun eine weitere Abstandsnachsicht notwendig. Der zuständige Amtssachverständige sowie ein betroffener Nachbar, dessen Grundstück zu nahe bebaut wurde, haben bereits zugestimmt.

Politische Brisanz durch Beteiligung eines Gemeindevertreters

Für zusätzliche Brisanz sorgt die Tatsache, dass einer der beteiligten Immobilienunternehmer Mitglied der Gemeindevertretung ist. Dies hat bei vielen Bürgerinnen und Bürgern Unmut ausgelöst. Dennoch informierte der Bauträger umgehend die Gemeinde über den Fehler, woraufhin der Bürgermeister die Gemeindeaufsicht einschaltete.

Entscheidung des Landes steht aus

Der Fall wurde an das Land Vorarlberg weitergeleitet, das nun über die weiteren Schritte entscheiden muss. Unter anderem wurden 27 Quadratmeter umgewidmet, um den Baufehler zu korrigieren. Es liegt nun am Land, ob der Wohnblock in seiner aktuellen Position verbleiben darf oder ob weitere Maßnahmen erforderlich sind.