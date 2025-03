Offensivspektakel in Linz: Graz99ers setzen sich mit 9:6 durch

Ein echtes Offensivspektakel in der ICE Hockey League: Die Steinbach Black Wings Linz und die Moser Medical Graz99ers liefern sich ein torreiches Duell. Schon im ersten Drittel ging es Schlag auf Schlag – mit insgesamt acht Treffern. Auch im zweiten Abschnitt bleibt die Partie intensiv, mit vielen Strafen und einer handfesten Auseinandersetzung.

Wildes erstes Drittel: Treffer im Minutentakt

Gerade einmal zwei Minuten waren gespielt, da brachte Paul Huber die Graz99ers in Führung. Hora, Ticar und Bailey legten für die Gäste nach, während Linz durch Roe, St-Amant, Stuart und Knott dagegenhielt. Das Ergebnis nach 20 Minuten? 4:4! Ein Drittel voller schneller Kombinationen, harter Checks und spektakulärer Abschlüsse.

Graz übernimmt das Kommando im zweiten Drittel

Nach dem wilden Auftakt übernahmen die Grazer die Kontrolle: Roy (31.) setzte sich gegen die Linzer Abwehr durch und versenkte den Puck ins kurze Kreuzeck zur 4:5-Führung. Nur eine Minute später erhöhte Schiechl (32.) nach einem starken Angriff auf 4:6. Die Linzer reagierten darauf mit Härte – es kam zur Rudelbildung (29.) und einer Schlägerei (32.), bei der sich die Emotionen hochschaukelten. Mehrere Strafen folgten, doch trotz aller Gegenwehr gelang den Black Wings kein Treffer im Mitteldrittel.

Black Wings starten stark im letzten Drittel – doch Huber bringt Graz wieder in Front

Das Schlussdrittel begann mit einem Blitzstart für die Black Wings: Collins (42.) zog von der Seite in die Mitte, verzögerte geschickt und schlenzte den Puck präzise ins Tor – nur noch 5:6! Doch die Freude der Linzer währte nur kurz. In der 45. Minute nutzten die Graz99ers einen Fehler im Linzer Spielaufbau eiskalt aus. Die Scheibe landete bei Paul Huber, der flach ins lange Eck abschloss und die Gäste wieder mit zwei Toren in Führung brachte (5:7). Linz gab sich jedoch nicht geschlagen und schlug in der 52. Minute erneut zu: Würschl packte im Powerplay aus und ließ dem Grazer Goalie keine Chance – er verkürzte auf 6:7. Doch Graz hatte sofort die passende Antwort parat: Nur eine Minute später (53.) fälschte Bailey einen Schuss unhaltbar ab und stellte den alten Abstand wieder her – 8:6! In der 58. Minute sorgte ausgerechnet der gebürtige Linzer Haudum mit einem Empty-Net-Tor für die endgültige Entscheidung und machte mit dem 9:6 den Deckel drauf.