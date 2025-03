Zusammenstoß auf der Piste: Unbekannter Skifahrer flüchtet nach Crash

Am 2. März 2025 um 10 Uhr stand eine 60 jährige Frau gemeinsam mit ihrem Mann, mit Alpinschiern im Schigebiet Sonnenkopf, Gemeindegebiet Silbertal, zur Liftbenützung im Zugangsbereich der Talstation Obermuribahn an, als plötzlich ein bislang unbekannter Schifahrer von hinten mit der Frau kollidierte. Diese sah den unbekannten Skifahrer nicht kommen und konnte somit nicht auf die Kollision reagieren, weshalb sie zu Sturz kam und sich unbestimmten Grades am linken Knie verletzte. Ihr Mann leistete erste Hilfe, stellte den Unfallkontrahenten zur Rede und forderte diesen auf, sich auszuweisen. Der unbekannte Mann verweigerte dies und setzte die Fahrt fort. Personen welche den Unfall gesehen haben, oder Angaben zu dem unbekannten Mann, welcher eine gelb/schwarze Skijacke sowie einen schwarzen Helm trug, werden ersucht, sich mit der Polizeiinspektion Klösterle in Verbindung zu setzen. Polizeiinspektion Klösterle, Tel. +43 (0) 59 133 8104