SUV rammt abgestelltes Fahrzeug: Ehepaar verletzt – Zeugen gesucht

Am 2. März 2025 gegen 17 Uhr fuhr ein 54-jähriger Österreicher mit seinem KFZ auf der Thurntaler-Straße (Interessentschaftsweg) in Außervillgraten bergwärts. Seine 52-jährige Ehefrau befand sich ebenfalls im Fahrzeug. Aufgrund winterlicher Fahrbahnverhältnisse hielt der Lenker das Fahrzeug in einer Ausweiche einer scharfen Kurve an, um Schneeketten zu montieren. Während die beiden Insassen das Fahrzeug verlassen wollten, stieß ein talwärts fahrender dunkler SUV frontal gegen das abgestellte Fahrzeug und setzte anschließend die Fahrt ohne anzuhalten fort. Beide Insassen erlitten Verletzungen unbestimmten Grades und suchten einen Arzt auf. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden.

Beschreibung des flüchtigen Fahrzeugs

Dunkelfarbiger SUV mit einer Beschädigung im Frontbereich. Die Polizeiinspektion Sillian (Tel. 059133/7238) ersucht um zweckdienliche Hinweise zum Unfallfahrzeug.