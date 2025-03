Brutale Attacke vor Faschingsbar: Täter tritt auf Mann ein – Zeuge filmt

Zu schockierenden Szenen kam es in der Samstagnacht in Liezen. Ein bisher unbekannter Täter trat auf einen Mann ein, ein Zeuge filmte die Tat und wurde dann von dem Mann verfolgt.

Zu schockierenden Szenen kam es in der Samstagnacht in Liezen. Ein bisher unbekannter Täter trat auf einen Mann ein, ein Zeuge filmte die Tat und wurde dann von dem Mann verfolgt.

Veröffentlicht am 2. März 2025, 20:53 / ©5 Minuten

Ein bislang unbekannter Täter steht im Verdacht am vergangenen Samstagabend, dem 1. März 2025, vor einer Faschingsbar in Liezen mehrfach auf einen am Boden liegenden Mann eingetreten zu haben. Als ein 59-jähriger Zeuge die Tat filmte, wurde er später vom Täter überfallen und zur Herausgabe seines Mobiltelefons genötigt. Die Polizei Liezen bittet um Hinweise.

Ein Zeuge filmte die Tat mit seinem Handy

Zwischen 23 und 24 Uhr kam es vor dem Eingangsbereich zur Faschingsbar „Dart-Ort“ in der Ausseer Straße 8 zu einer Auseinandersetzung. Ein bislang unbekanntes männliches Opfer lag am Boden, während ein ebenfalls unbekannter Täter wiederholt auf dieses eintrat, heißt es vonseiten der Landespolizeidirektion Steiermark. Ein 59-jähriger Zeuge filmte die Tathandlung mit seinem Apple iPhone 13. Als der Täter dies bemerkte, ließ er von seinem Opfer ab. Daraufhin beendete der Zeuge die Videoaufnahme und verließ den Tatort.

Raubüberfall auf den Zeugen

Der Täter folgte dem 59-Jährigen entlang der Hauptstraße bis zur Sparkasse (Hauptstraße 14). Dort überfiel er den Zeugen von hinten, riss ihn zu Boden und forderte unter Androhung des Umbringens die Herausgabe des Mobiltelefons, so die Beamten weiter. Der Zeuge konnte sich jedoch befreien und ging über den Hauptplatz in Richtung Polizeiinspektion Liezen.

Der Täter attackierte ihn erneut und schlug mehrmals auf ihn ein

Auf Höhe der Trafik (Hauptplatz 10) attackierte der Täter den 59-Jährigen erneut von hinten, stieß ihn zu Boden und schlug mehrmals auf ihn ein. Noch am Boden liegend wurde das Opfer erneut zur Herausgabe seines Mobiltelefons genötigt, wieder unter der Drohung, ihn umzubringen. Schließlich übergab der 59-Jährige dem Täter das Handy, woraufhin dieser in östliche Richtung flüchtete, so die Polizei abschließend.