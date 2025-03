Kärntnerinnen stürmen die Londoner Fashionweek

Mit Julia Lara König & Aniko Balazs & ihrem Label „The Secret Princess“ waren zwei Einzel-Shows made in Austria am Start, dazu gab es gleich zwei Kollektiv-Shows mit österreichischen Designern: Das Collective Styria mit den Steirerinnen Anneliese Ringhofer (Maßschneiderei Ringhofer), Christa Franz und Claudia Polic (Claudier) sowie das Topmodel TV Collective Austria mit der Niederösterreicherin Doris Berger (Rosengarten), der in Baden bei Wien lebenden gebürtigen Klagenfurterin Anna Egger-Piskernik (Unt!tled. wearable Rt) sowie einer weiteren Kärntnerin, der in Finkenstein lebenden Claudia Hochmüller und ihrem Label Grünschnabel & Gänseblümchen.

Teil der großen Fashionweek-Gala

Sie alle waren Teil der großen Fashionweek-Gala von 1st Place Models, der Agentur vom früheren Kärntens Nächstes Topmodel & Österreichs Nächstes Topmodel Veranstalter Dominik Wachta. Er hatte sich von der Lizenzagentur „FWA Fashionweek Assocation“ die Lizenz für die offizielle Fashionweek Closing Party gesichert. Diese fand in einer der schönsten Locations in London statt, im ehemaligen Rathaus in London Chelsea und stand unter dem Motto „night of the building bridges“. Für das Make Up & Styling zeichnete sich auch ein Austro-Team verantwortlich, nämlich die Visagistinnen der Lightbox Styling Academy rund um Katarina Klima, die Musik war neben dem englischen Deejay DJ F1ndr mit Beatboxer Fii sowie den Sängerinnen Luna Miray und Stella Maria ebenfalls ziemlich fest in österreichischer Hand. Sonst war das Organisations-Team international und bunt gemischt, heißt es in einer Presseaussendung von 1st Place Models.

Klagenfurter Studentin auf der Fashionweek

Dem nicht genug war eine der Stars der Fashionweek die Klagenfurter Studentin Laura-Sophie Lang, die ein besonders dichtes Programm hatte. Denn gleich nach der Modewoche in London musste sie weiter nach Mailand, wo sie dann bei der Milano Fashionweek ebenfalls im Einsatz war. Es war ihre insgesamt vierte große Modewoche, nach Paris & Mailand 2024 in dieser Frühlings-Saison mit London & Mailand. Die 20-Jährige ist auch für das vergangene Jahr vom Austrian Modelbusiness Club unter die Top 10 Models des Jahres in Österreich gewählt worden und war zudem bei der Kleinen Zeitung unter den „Köpfen des Jahres“ in der Kategorie Newcomerin des Jahres nominiert.

©1st Place Models/Mihael Vuzem Das Klagenfurter Model Laura-Sophie Lang konnte bei ihrer vierten großen Modewoche glänzen, hier für Austro-Designerin Anneliese Ringhofer.

Was man von dieser Fashionweek Saison mitnehmen konnte

„Dass die Österreichischen bzw. Kärntner Designer & Models international wirklich gut mithalten können, sie benötigen nur eine würdige Plattform und die können wir ihnen bei den größten Fashionweeks der Welt mit unseren Kontakten jetzt bieten!“ meint 1st Place Models Manager Dominik Wachta. Im Herbst visiert er einen Doppelpack der Modewochen in Madrid und Paris an, wo er sich wieder Lizenzen kaufen möchte. Auch das soll abermals für die Österreichische bzw. Kärntner Szene eine erfolgreiche Brücke in die weite Modewelt sein, heißt es vonseiten der Agentur abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.03.2025 um 21:17 Uhr aktualisiert