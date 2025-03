Perfektes Wetter für draußen: Wien startet sonnig in die Woche

Das Wetter in Wien wird heute sonnig.

Das Wetter in Wien wird heute sonnig.

Veröffentlicht am 2. März 2025

Am Montag erwartet uns in Wien ein sonniger Frühlingstag mit nahezu wolkenlosem Himmel. Der Tag beginnt mit kalten Temperaturen von -3 bis -1 Grad. Im Laufe des Vormittags steigen die Werte auf bis zu 11 Grad. Der Wind bleibt schwach, sodass es ein angenehmer Tag wird, um die Sonne zu genießen, so die Prognose der GeoSphere Austria.