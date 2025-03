Sonniger Wochenstart in Kärnten mit bis zu 12 Grad

Der Montag (3. März 2025) bringt strahlenden Sonnenschein in ganz Kärnten. Von früh bis spät bleibt der Himmel wolkenlos, nur in manchen Tälern kann sich am Morgen kurzzeitig Nebel halten. Doch dieser verschwindet rasch und macht Platz für einen sonnigen und milden Tag. In der Früh bleibt es noch frostig, doch bis zum Nachmittag steigen die Temperaturen auf 8 bis 12 Grad, wie die Meteorologen der Geosphere Austria wissen.