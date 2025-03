Flucht vor der Polizei: 17-Jähriger mit 1,64 Promille gestoppt

„Am 2. März 2025 wurde in der Ortsmitte von Kleinarl von einer Polizeistreife ein offensichtlich nicht zum Verkehr zugelassenes Motorrad wahrgenommen. Der Lenker des Motorrades fuhr mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Wagrain, bog in eine Siedlungszufahrt ab und fuhr in weiterer Folge auf einer Forststraße weiter“, heißt es seitens der Polizei. Trotz Blaulicht und Sirene ignorierte er über mehrere Kilometer hinweg die Anhaltezeichen der Polizei. Doch auf der Forststraße kam der Jugendliche zu Sturz und flüchtete daraufhin zu Fuß weiter. Nach rund 200 Metern konnte er mit Unterstützung zweier zufällig anwesender Wanderer von den Beamten angehalten werden.

Kein Führerschein, keine Zulassung – aber 1,64 Promille

Bei der Kontrolle stellte sich heraus: Der 17-jährige Einheimische besitzt keine Lenkerberechtigung für das Motorrad, das nicht zugelassen war. Zudem ergab der durchgeführte Alkomattest einen Wert von 1,64 Promille. „Dem Probeführerscheinbesitzer wurde der Führerschein abgenommen. Außerdem wird der 17-Jährige wegen verschiedener Verkehrsdelikte angezeigt“, heißt es abschließend seitens der Polizei.