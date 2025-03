Impfempfehlung: Virusgruppe kann Krebs auslösen

Die Virusgruppe der Humanen Papillomaviren (HPV) rückt am 4. März in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Sie kann nämlich verschiedene Krebsformen im Genital- und Analbereich sowie in Mund und Rachen verursachen; ebenso Feigwarzen. Übertragen werden die Viren durch direkten Schleimhaut-Kontakt; etwa bei sexueller Aktivität. Gesundheitslandesrätin Beate Prettner (SPÖ) erinnert deshalb an die Schutzimpfung. „Sie reduziert das Risiko, an Gebärmutterhalskrebs zu erkranken, um bis zu 90 Prozent und schützt auch vor der Entstehung von weiteren Krebsformen.“ Daher ist der beste Impfzeitpunkt im Alter zwischen neun und elf Jahren – vor den ersten sexuellen Kontakten.

©Büro Beate Prettner Am Foto: Gesundheitslandesrätin Beate Prettner (SPÖ)

Impfaktionen im April

Verabreicht werden zwei Teilimpfungen im Abstand von sechs bis acht Monaten. Bis zum 21. Geburtstag wird die Impfung sogar kostenlos über das Kinder-Impfprogramm des Bundes, der Bundesländer und der Sozialversicherung angeboten. Und: Noch bis 31. Dezember 2025 gibt es zudem die Möglichkeit für alle bis zum 30. Lebensjahr, die HPV-Impfung kostenfrei nachzuholen. „Bei den Gesundheitsämtern und bei Ärztinnen und Ärzten, die am Kinder-Impfprogramm teilnehmen, kann man sich übers Impfen aufklären lassen und die kostenfreie HPV-Impfung ist dort auch erhältlich. Im April wird es außerdem Impfaktionen an den Gesundheitsämtern, an der Universität und über den Checkpoint sexuelle Gesundheit in Kärnten geben“, schickt Prettner voraus.

Hast du eine HPV-Impfung? Ja Nein Ich weiß es nicht. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Impfpass-Check

Apropos Impfen: Die Europäische Impfwoche Ende April steht in diesem Jahr unter dem Motto „Nachhol-Impfungen“. In diesem Zusammenhang kündigt die Landesrätin an: „Wir wollen an den Impfpass-Check erinnern, der am Gesundheitsamt, bei Schul-, Betriebs-, Haus- oder Kinderärztinnen und -ärzten möglich ist.“