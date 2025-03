Trauer um Wiesn-Babsi (49): „In unseren Herzen wirst du ewig leben“

Veröffentlicht am 3. März 2025, 06:32 / ©pixabay.com

Am Samstag nahmen in Kremsmünster, Oberösterreich im Bezirk Kirchdorf im Traunviertel, zahlreiche Menschen Abschied von Barbara S., die vor wenigen Tagen an einem Krebsleiden gestorben ist. Sie wurde nur 49 Jahre alt und hinterlässt drei Kinder mit 14, 19 und 20 Jahren. Ihr Vater Gottfried Stadlhuber (78) sagte zur deutschen BILD: „Das sollten keine Eltern miterleben müssen. Wir müssen jetzt zusammenhalten.“

Plötzlich weltbekannt

Es war das Oktoberfest 2005, als ein Fotograf das Bild anfertigte, das sie schlagartig berühmt machen sollte. Barbara strahlte voller Lebensfreude, samt Dirndl und Bierkrug in der Hand. Internationale Zeitungen druckten ihr Bild ab und es waren schlussendlich über 500 Veröffentlichungen weltweit. Sie wurde sogar die schönste Frau Deutschlands, obwohl sie aus Österreich stammt.

Große Anteilnahme

Aber wie war sie als Mensch? Ihr Sohn erzählt bei der Trauerfeier, die in Österreich stattfand: „Leben, lieben, lachen – genau das tat unsere Mama Babsi am liebsten“, zitiert Bild.de ihren Sohn. In unseren Herzen wirst du ewig leben. Mama, wir lieben dich.“

