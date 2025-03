Von Salzburg nach Villach: Primarius kehrt zurück in die Heimat

„In der Anästhesie geht es darum, Menschen in schwierigen Situationen Sicherheit und Würde zu geben, egal ob bei der Geburt, in der akuten Krisensituation, bei chronischen Schmerzen oder am Ende des Lebens“, betont Mathias Opperer anlässlich seines Dienstantrittes in Villach. Der 40-Jährige ist zwar in Singapur geboren, verbrachte aber den Großteil seiner Jugend in der Draustadt; war dort auch viele Jahre als Sanitäter im Rettungsdienst tätig. Seine medizinische Ausbildung absolvierte er wiederum in Salzburg. Zudem belegte er ein Research Fellowship am Hospital for Special Surgery in New York. Zuletzt wirkte Opperer als leitender Oberarzt am Universitätsklinikum Salzburg.

Ziele für Villach

„Ich will die aktuellen Werte erhalten und gleichzeitig die Abteilung mit sanften Innovationen in eine stabile, zukunftsorientierte Richtung führen.“ Zentrale Säule ist für Opperer dabei der ganzheitliche Blick auf die Patientenversorgung: „Digitaler Fortschritt ist wichtig, darf aber niemals auf Kosten der Menschlichkeit und Empathie gehen.“ Gemeinsam mit seinem Team will er nicht nur auf akute Krisen reagieren, sondern vorausschauende Lösungen entwickeln, welche garantieren, dass die medizinische Versorgung langfristig widerstandsfähig und für alle Menschen zugänglich bleibt. Um dies zu erreichen, sind für Opperer alle Bereiche im Krankenhaus von Bedeutung. Denn gerade Anästhesisten sind für ihn ein Bindeglied zwischen den Fachdisziplinen und Berufsgruppen.

Ausbildung liegt ihm am Herzen

Auch die Ausbildung des medizinischen Nachwuchses ist den neuen Abteilungsleiter ein zentrales Anliegen. Dabei geht es Opperer nicht nur darum, die jungen Ärzte bestmöglich fachlich auszubilden: „Ich will sie für die Herausforderungen des Berufs rüsten. Also ihnen näherbringen, wie man in kritischen Situationen richtige Entscheidungen trifft oder wie man unter Druck handlungsfähig bleibt und dabei auf sich selbst und sein Umfeld achtet.“ Zudem will der neue Primarius Simulationstrainings und praxisorientierte Fallbesprechungen fördern.