Zwei Männer tot, aber nur einer mit Gewaltspuren aufgefunden

Zuvor hatte der Sohn einer der beiden die Einsatzkräfte alarmiert, weil er seinen Vater nicht erreichen konnte. 5 Minuten Steiermark berichtete gestern.

Ermittler glauben an Mord und Suizid

Nachdem die Halle aufgebrochen war, wurden der 61-Jährige und sein 56-jähriger Cousin tot aufgefunden. Die Polizei geht nach den ersten Ermittlungen von Mord und Suizid aus, hieß es in einer Aussendung. Am Tatort wurde eine Axt sichergestellt. Der 30-jährige Sohn hatte gegen 14.30 Uhr die Feuerwehr alarmiert, weil die Werkstättenhalle verschlossen war, darin zwar das Radio lief und der Schlüssel innen steckte, aber niemand öffnete. Er erreichte seinen Vater auch nicht wie sonst üblich am Mobiltelefon. Die Einsatzkräfte öffneten daher die Tür gewaltsam und entdeckten den 61-jährigen Vater des besorgten Weststeirers tot am Boden liegend. Außerdem wurde auch der 56-jährige Cousin des Vaters tot aufgefunden. Nun wurden neue Details bekannt: Einer der beiden hatte offensichtliche Spuren von Gewalteinwirkung – möglicherweise durch jene Axt, die am Tatort gefunden wurde, hieß es auf APA-Nachfrage seitens der Polizei.

Obduktion angeordnet

Die Hintergründe waren Sonntagabend noch völlig unklar, denn von vorherigen Streitigkeiten zwischen den beiden Männern war offenbar nichts bekannt. Das Landeskriminalamt Steiermark hat die Ermittlungen übernommen. Beide Leichen wurden sichergestellt und die Staatsanwaltschaft ordnete eine Obduktion an. Ob es sich bei der sichergestellten Axt um die Tatwaffe handelt, muss noch geprüft werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.03.2025 um 07:15 Uhr aktualisiert