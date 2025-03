Von Kindern getragen, von Profis signiert: KAC-Trikots unter den Hammer

Diese Trikots sind weit mehr als nur Fanartikel: Sie wurden in den letzten fünf Monaten von Kindern getragen, die dank der Aktion „Gemma KAC schaun!“ und den Fanclubs Stiege 19 und Vikings Heimspiele des EC-KAC besuchen durften. „Jeder Spieler der Mannschaft hat darauf unterschrieben, und als besonderes Highlight erhielten die Gewinner eine persönliche Widmung von KAC-Goalie Sebastian Dahm„, schildert Soldaten-mit-Herz-Präsident John Patrick Platzer. Weiters gab es noch Goodies, wie Patches des Vereins und KAC-Fanartikel.

©Soldaten mit Herz | Die Trikots wurden in den letzten fünf Monaten von Kindern getragen, die an der Aktion „Gemma KAC schaun!“ teilnahmen. ©Soldaten mit Herz | Zusätzlich gab es Patches des Vereins und KAC-Fanartikel.

Erlös unterstützt Projekte für Kinder in Not

Unter den glücklichen Gewinnern waren Beni van de Rutter, Christian Fearrington mit seiner Partnerin Jasmin, Kevin Pöhland, Christian Pogatschnig und Angela Waldeck, welche die Trikots mit großer Freude im „Armystyle“ in der Klagenfurter Rosentalerstraße entgegen nahmen „Dank dieser Unterstützung können wir auch in der nächsten Saison wieder Kinder und Jugendliche zu Heimspielen einladen, die es im Leben nicht leicht haben. Ein weiterer Teil des Auktionserlöses fließt direkt in unsere Projekte für Kinder in Not. Diese Solidarität bedeutet den Kindern und uns unglaublich viel“, so Platzer abschließend.