Trafik in Klagenfurt überfallen: Täter flüchtig

Eine Trafik in Klagenfurt wurde überfallen.

Veröffentlicht am 3. März 2025, 07:33 / ©BMI

In den frühen Morgenstunden des 3. März 2025 wurde eine Trafik in der Rosentalerstraße in Klagenfurt überfallen. Das bestätigte ein Sprecher der Landespolizeidirektion Kärnten gegenüber 5 Minuten. Ersten Informationen zufolge ist der Täter derzeit samt Beute flüchtig. Eine großangelegte Fahndung im Stadtgebiet läuft. Die Ermittlungen sind bereits voll im Gange. Laut dem Regionalmedium MeinBezirk gibt es derzeit jedoch noch keine Hinweise auf die Identität des Täters. Er soll dunkle Kleidung getragen und sein Gesicht vermummt haben.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.03.2025 um 07:49 Uhr aktualisiert