Sonnige 20 Grad möglich: Frühling in ganz Österreich im Anmarsch

Eines vorweg, die höchste angekündigte Temperatur beträgt 20 Grad Celsius und das am Freitag. Das wären die ersten 20 Grad des heurigen Jahres. Startete die Woche vielerorts noch recht kühl am heutigen Montag noch mit Minusgraden, wird es im Laufe des Montages bis zu 13 Grad warm, heißt es auf der Website der GeoSphere. Aber dann kommt die Wärme und die bleibt uns eine Woche erhalten.

Wetter: In ganz Österreich wird es warm

Ab Mittwoch geht es dann aber richtig rauf am Thermometer: So wird für die Steiermark bereits 17 Grad angekündigt und Sonne ohne Wolken gibt es im ganzen Land also auch in Wien, Burgenland, Tirol, Vorarlberg, Kärnten, Niederösterreich, Oberösterreich oder Salzburg. „Das strahlend sonnige Hochdruckwetter setzt sich fort. Stellenweise gibt es zunächst ein paar Nebelfelder, wie etwa am Bodensee oder im nördlichen Alpenvorland, aber diese lösen sich tagsüber rasch auf. Der Wind weht nur schwach. Frühtemperaturen minus 6 bis 0 Grad, Tageshöchsttemperaturen 11 bis 18 Grad“, heißt es seitens der Geosphere.

Bis zu 20 Grad möglich

Das bleibt dann auch bis Freitag so: „Es bleibt überwiegend sonnig und mit südlicher Strömung auch föhnig. Durchziehende hohe Wolkenfelder sowie auch Saharastaub in der Luft können das Sonnenlicht jedoch auch zeitweise trüben. Lokale Nebelfelder lösen sich rasch auf. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Ost bis Süd, in Föhnstrichen auch teils lebhaft. Frühtemperaturen je nach Wind minus 4 bis plus 5 Grad, Tageshöchsttemperaturen 13 bis 20 Grad.“