Grazer Firma gewinnt mit „Anti-Aging Weltneuheit“ Award in den USA

Die Hautalterung zeigt sich besonders früh im Augenbereich: Dort kann die Haut viermal dünner sein, trocknet schneller aus und verliert mit der Zeit an Elastizität und Fettgewebe. Genau hier setzt das steirische Produkt „Temprastones“ an. Die keramikbeschichteten EyeStones werden in einer kleinen portablen Box auf ca. 44°C erhitzt, die anschließend entnommen und für rund 15 Sekunden im Augenbereich angewendet werden. Dabei soll die Aufnahme von Augencremes oder Seren optimiert werden. Forschern der Aurox GmbH ist es gelungen, die Temperaturtechnologie in ein tragbares Gerät zu integrieren und die dermatologische Anwendung so zu optimieren.

Prämierung in Florida

Nach dem Gewinn des Europäischen Design Awards wurde „Temprastones“ nun auch in Miami ausgezeichnet. Eine Expertenjury von INNOCOS bewertete das Beauty-Tool nach Kriterien wie Effektivität, Innovation sowie Einfluss auf Gesundheit und Wohlbefinden. Die österreichische Nominierung überzeugte nicht nur, sondern setzte sich als Gewinner durch. „Die Auszeichnung mit dem INNOCOS Award 2025 bestätigt, dass Temprastones weltweit Maßstäbe in der Beauty Industrie setzt“, so Geschäftsführer Christoph Schöggler.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.03.2025 um 09:08 Uhr aktualisiert