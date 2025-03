Lehre im Handel: Jeder Zweite nach Berufsinfo-Workshops interessiert

Die Zahlen sprechen für sich: 19 Unternehmen präsentierten ihre Berufsfelder im Rahmen der Karriere-Talks und gaben den Jugendlichen einen praxisnahen Einblick in die vielfältigen Möglichkeiten des Handels. In Summe wurden in zwölf Schulen 21 Workshops mit 35 Karriere-Talks durchgeführt. Für Carlo Egger, Bildungsbeauftragter und Landeslehrlingssprecher der Sparte Handel, ist das Konzept ein voller Erfolg: „Die Resonanz zeigt, wie wichtig unsere Berufsinfo-Kampagne für die Jugendlichen ist. Gleichzeitig bietet sie den Unternehmen eine wertvolle Möglichkeit, um motivierte Lehrlinge für den Handel zu gewinnen.“

Mehr als die Hälfte der Jugendlichen bekundete Interesse

Die Veranstaltungen haben bei den Schülern einen bleibenden Eindruck hinterlassen. 77 Prozent beurteilten die Berufswelt im Handel nach dem Workshop als (sehr) positiv. Besonders bemerkenswert: 43 Prozent gaben an, dass sich ihr Bild vom Handel durch die Veranstaltung deutlich verbessert hat. Noch wichtiger ist aber, dass mehr als die Hälfte der Jugendlichen (54 Prozent) angaben, sich eine Lehre im Handel vorstellen zu können. Spartenobmann Raimund Haberl freut sich über diese Entwicklung: „Diese Zahlen zeigen die Wichtigkeit und den Erfolg der Kampagne. Diese hat nicht nur das Interesse geweckt, sondern auch die Einstellung der Schülerinnen zu einer Karriere im Handel verbessert.“

©Daniel Waschnig Am Foto: Spartenobmann Raimund Haberl

Unternehmer ziehen begeistertes Resümee

Eine Premiere gab es heuer am Alpen-Adria-Gymnasium in Völkermarkt. Erstmals konnten Maturanten in die Welt des Handels eintauchen und erfuhren dabei von der Möglichkeit einer verkürzten Lehre. Auch Rudolf Grünanger vom Lagerhaus in Klagenfurt sieht großes Potenzial in der Initiative: „Viele Jugendliche sind unsicher, welchen Berufsweg sie einschlagen wollen. Durch die Veranstaltungen in den Klassen können wir gezielt unentschlossene Schüler erreichen und unsere Begeisterung für den Handel direkt vermitteln.“ Raphael Pircher von Expert Plankensteiner in Villach ergänzt abschließend: „Wir konnten den Schülern zeigen, dass der Handel eine dynamische und vielfältige Branche ist, in der engagierte junge Menschen viele Möglichkeiten haben, sich beruflich zu entfalten und erfolgreich zu sein.“