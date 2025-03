Flughafen Wien: Umsatz im Jahr 2024 erstmals über Milliarden-Marke

Der Flughafen Wien hat im Jahr 2024 erstmals die Umsatzmarke von einer Milliarde Euro überschritten. Der Gesamtumsatz stieg um 13,0 Prozent auf 1,052,7 Millionen Euro, während das Nettoergebnis mit 239,5 Millionen Euro sogar um 27,0 Prozent wuchs. Aktionäre dürfen sich über eine erhöhte Dividende von 1,65 Euro pro Aktie freuen (Im Jahr 2023: 1,32 Euro). Für die geplante Investitionsoffensive im Jahr 2025 ist ein Budget von 300 Millionen Euro vorgesehen, das vollständig aus eigenen Mitteln finanziert wird. Ziel ist es, den Flughafen zukunftsfit für weiteres Wachstum zu machen. Positiv bewertet das Unternehmen zudem das neue Regierungsprogramm, das eine klare Unterstützung des Luftverkehrsstandorts Österreich beinhaltet. Gleichzeitig warnt der Vorstand vor einer zunehmenden EU-Überregulierung, die dringend korrigiert werden müsse.

Passagierrekord und optimistischer Ausblick für 2025

Mit 31,72 Millionen Fluggästen verzeichnete der Flughafen Wien 2024 einen neuen Passagierrekord. Dieser Trend treibt die positive Geschäftsentwicklung weiter an. Für 2025 wird ein weiteres Wachstum auf rund 32 Millionen Passagiere in Wien und 42 Millionen in der gesamten Gruppe erwartet. Angesichts der guten Buchungslage rechnet der Flughafen mit einer starken Sommerreisezeit. Um optimal vorbereitet zu sein, werden bereits neue Serviceangebote in den Terminals sowie zusätzliches Personal in der Sicherheitskontrolle und Bodenabfertigung eingeplant.

Großprojekt Terminal-Süderweiterung

Ein zentrales Projekt ist die Terminal 3-Süderweiterung, die 2027 in Betrieb gehen soll. Die neuen Flächen von 70.000 m² bieten mehr Aufenthaltsqualität, zusätzliche Shopping- und Gastronomieangebote sowie moderne Sicherheitskontrollen. Die Mieterakquise für die neuen Flächen läuft bereits auf Hochtouren.

Finanzprognose für 2025

Für das Jahr 2025 plant der Flughafen Wien mit einem Umsatz von rund 1,08 Milliarden Euro, einem EBITDA von rund 440 Millionen Euro und einem Nettoergebnis vor Minderheiten von rund 230 Millionen Euro. Die Prognose steht unter dem Vorbehalt, dass keine neuen geopolitischen Krisen oder massiven Verkehrsbeschränkungen auftreten.

Investitionen und Standortentwicklung

Im Jahr 2024 investierte der Flughafen 189,8 Millionen Euro in Sachanlagen und Infrastruktur. 2025 wird das Investitionsvolumen auf rund 300 Millionen Euro erhöht. Wichtige Projekte sind:

Terminal-Süderweiterung

Sanierung von Terminal 1A

Erweiterung des Office Park 4

AirportCity wächst weiter

Die AirportCity entwickelt sich zunehmend zum Wirtschaftszentrum:

TUI Austria verlegt seine Zentrale an den Flughafenstandort

Helios eröffnet den größten Logistikpark Österreichs mit 80.000 m²

Das neue „Vienna House Easy“ mit 510 Zimmern wird Ende 2025 eröffnet

Mit über 23.000 Beschäftigten in mehr als 250 Unternehmen ist der Flughafen Wien der größte Arbeitgeber der Ostregion.

Ausbau der Servicequalität

Der Flughafen bereitet sich intensiv auf den Sommerreiseverkehr vor und stellt rund 300 neue Mitarbeiter ein. Gleichzeitig werden neue Entertainment-Angebote und KidsZones in den Terminals eingerichtet, um den Aufenthalt angenehmer zu gestalten.