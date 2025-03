Spielbank-Raub: Polizei stoppt Verdächtigen kurz nach der Tat

Kurz vor Mitternacht betrat ein maskierter Täter die Räumlichkeiten der Spielbank und begab sich zum Kassenbereich. Unter Vorhalt einer Schusswaffe zwang er einen Angestellten zur Herausgabe von Bargeld. Nachdem ihm dieses übergeben worden war, flüchtete er auf dem Strandweg in Richtung der Bregenzer Ache.

Schweizer konnte angehalten werden

Im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung der Polizei konnte ein 25 Jahre alter Mann aus der Schweiz (Kanton Aargau) in der Nähe des Tatorts angehalten werden. Bei ihm wurden die vermeintliche Tatkleidung sowie Bargeld, welches auf die Tat hindeutet, sichergestellt. Der dringend tatverdächtige Mann wurde verhaftet und in das Landeskriminalamt Vorarlberg überstellt.

Spurensicherung am Tatort

Im Laufe des heutigen Tages finden die Einvernahmen des Tatverdächtigen sowie weitere Spurensicherungen am Tatort statt. Die Staatsanwaltschaft Feldkirch wird in weiterer Folge über die Einlieferung des 25-Jährigen in die Justizanstalt Feldkirch entscheiden.

Update 13.16 Uhr: Schusswaffe sichergestellt

Die Ermittlungsbehörden haben neue Erkenntnisse zu dem Raubüberfall in Bregenz gewonnen. Im Zuge der umfangreichen Spurensuche konnten mittlerweile auch die verwendete Maskierung und die bei der Tat eingesetzte Schusswaffe (eine Pistole) sichergestellt werden. Die polizeilichen Ermittlungen haben außerdem ergeben, dass der Tatverdächtige zunächst mit einem E-Scooter vom Tatort flüchtete. Danach wechselte er offenbar in ein in der Nähe abgestelltes Auto. Polizeibeamte der Polizeiinspektionen Hard und Höchst entdeckten das Fahrzeug während der Fahndung und stoppten es. Bei der anschließend durchgeführten Kontrolle fanden sie im Fahrzeug die mögliche Tatkleidung, einen E-Scooter sowie Bargeld und nahmen den Tatverdächtigen daraufhin fest. Der mutmaßliche Täter hat die Tat mittlerweile gestanden. Als Motiv für den Überfall gibt er finanzielle Probleme an.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.03.2025 um 13:16 Uhr aktualisiert