Trafikraub in Klagenfurt: Polizei sucht Mann mit blitzblauer Daunenjacke

Dramatische Szenen spielten sich am Montagmorgen, kurz vor 6 Uhr früh, in einer Trafik in der Klagenfurter Rosentalerstraße ab. Ein bislang unbekannter Täter stürmte in das Geschäftslokal und forderte Geld von der 60-jährigen Angestellten. In der Folge drängte er die Frau hinter dem Verkaufspult zur Seite und durchsuchte er mehrere Schubladen. „Er flüchtete kurz darauf mit einem derzeit unbekannten Bargeldbetrag“, heißt es vonseiten der Polizei. Die Angestellte blieb glücklicherweise unverletzt.

Polizei bittet um Mithilfe

Es kam zu einer großangelegten Fahndung. Diese verlief bis dato jedoch negativ. Darum bitten die Beamten nun die Bevölkerung um Mithilfe.

Personenbeschreibung blitzblaue Daunenjacke, die Kapuze über den Kopf gezogen

hellblaue Jeanshose

helle beige/braune Sportschuhe

Das Gesicht war vermummt

Ob der Mann bewaffnet war, wird derzeit noch ermittelt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.03.2025 um 09:58 Uhr aktualisiert