Illegaler Rohmilch- und Käseverkauf in Favoriten aufgedeckt

Im Rahmen der laufenden Schwerpunktaktion „Sicheres Wien 2025“ ist es dem Einsatzteam Stadt Wien gelungen, einen illegalen Lebensmittelhandel in Wien-Favoriten aufzudecken.

Im Rahmen der laufenden Schwerpunktaktion „Sicheres Wien 2025“ ist es dem Einsatzteam Stadt Wien gelungen, einen illegalen Lebensmittelhandel in Wien-Favoriten aufzudecken.

Veröffentlicht am 3. März 2025, 10:16 / ©Montage: Canva Pro

Im Rahmen der laufenden Schwerpunktaktion „Sicheres Wien 2025“ ist es dem Einsatzteam Stadt Wien gelungen, einen illegalen Lebensmittelhandel in Wien-Favoriten aufzudecken. In enger Zusammenarbeit mit dem Stadtpolizeikommando Favoriten stoppte die Gruppe Sofortmaßnahmen ein ungekühltes Auto, in dem ohne Gewerbeberechtigung Rohmilch und Käse verkauft wurden.

Hygienische Mängel und fehlende Kennzeichnung

Die Kontrolle ergab schwerwiegende Verstöße gegen lebensmittelrechtliche Vorschriften. Die Rohmilch wurde in zwei 20-Liter-Kanistern gelagert – bei einer Temperatur von über 12 Grad Celsius, während die zulässige Höchstgrenze bei 6 Grad liegt. Zudem fehlten bei rund 100 Kilogramm Käse jegliche Angaben zur Herkunft oder Haltbarkeit.

Konsequenzen für die Verkäufer

Alle sichergestellten Lebensmittel wurden umgehend vernichtet, und gegen die verantwortlichen Verkäufer wurden mehrere Anzeigen erstattet. „Illegale Lebensmittelverkäufe gefährden nicht nur die Gesundheit, sondern auch das Vertrauen der Bevölkerung in die Sicherheit unserer Märkte. Wir werden weiterhin mit aller Härte durchgreifen“, so Walter Hillerer, Leiter der Gruppe Sofortmaßnahmen.