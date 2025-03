Neuerung bei der Post: Das ändert sich bald bei der Briefzustellung

Veröffentlicht am 3. März 2025, 10:26 / ©5 Minuten

Die Österreichische Post reagiert auf eine Novellierung des Postmarktgesetzes, wodurch es ab 1. Mai 2025 zu einer Änderung bei den Briefprodukten kommt. Der bisherige „ECO-Brief“ mit einer Laufzeit von zwei bis drei Werktagen wird zum neuen Standardprodukt „Brief“. Für eine schnellere Zustellung am nächsten Werktag gibt es die Zusatzleistung „Premium“. „Die Produktstruktur wird dadurch vereinfacht“, teilt das Unternehmen in einer Aussendung mit.

„In Österreich werden immer weniger Briefe verschickt. Über 80 Prozent aller Briefe werden bereits mit einer Laufzeit von zwei bis drei Werktagen versendet. Mit dieser Vereinfachung passen wir unsere Produktpalette an das Postmarktgesetz und an die veränderten Bedürfnisse unserer Kunden an“, so Walter Oblin, Generaldirektor, Österreichische Post AG.

Neue Tarife im Überblick

Ab 1. Mai 2025 kommt es außerdem zu neuen Tarifen bei der Briefzustellung im Inland. Das Standardprodukt „Brief“ kann wie der bisherige ECO-Brief mit Briefmarken frankiert und direkt in einen der rund 14.000 gelben Briefkästen eingeworfen werden. Die Zusatzleistung „Premium“ kann direkt am Schalter bei einem Post Partner, in einer Postfiliale oder bei einer Versandstation dazugebucht und aufgegeben werden.

©Österreichische Post AG Neue Tarife im Inland am 1. Mai: Hier findest du die Preise im Überblick.