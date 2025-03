Arbeitslosigkeit in Kärnten steigt: 22.555 Menschen ohne Job

Insgesamt waren in Kärnten 26.016 Menschen arbeitslos oder in Schulung.

Weiters verzeichnet Kärnten auch einen Anstieg der Schulungsteilnehmer um 8,3 Prozent. AMS-Geschäftsführer Peter Wedenig führt aus: „Analog dem Jänner verzeichnen wir in Kärnten im Februar mit plus 3,5 Prozent einen weiterhin niedrigen Anstieg der Arbeitslosigkeit inklusive Schulungsteilnehmenden. Wir liegen mit dieser Zunahme an zweiter Stelle hinter dem Burgenland.“

Zunahme der Jugendarbeitslosigkeit

„Dabei ist es wiederum gelungen, die Langzeitarbeitslosigkeit um minus 1,1 Prozent abzubauen (Personen über ein Jahr vorgemerkt)", so Wedenig weiter. Stabil habe sich auch die Lage bei den über 50-Jährigen gehalten (plus 0,5 Prozent). Die Zunahme bei den Jugendlichen betrug im Februar hingegen 11 Prozent. Damit liegt Kärnten im Österreichschnitt von plus 10,9 Prozent.

Arbeitslosigkeit stieg in fast allen Kärntner Bezirken

Nach Regionen betrachtet sank die Arbeitslosigkeit nur in Spittal an der Drau und Hermagor. In allen anderen Bezirken kletterte sie dagegen nach oben. In den Berufssparten nahm die Zahl der Arbeitsuchenden vor allem bei technischen Berufen (plus 30,6 Prozent) sowie in der Metall- und Elektrobranche (plus 13,6 Prozent) zu. Abgenommen hat wiederum die Zahl der Arbeitsuchenden im Bau, Holzbereich sowie bei den Hilfsberufen. Die stärksten Zuwächse bei den offenen Stellen gab es in den Bereichen Gesundheit (+99) und Bau (+41), die höchsten Abnahmen bei Technikern (-184) sowie im Fremdenverkehr (-145).

Arbeitslose in den Kärntner Bezirken

Anzahl Veränderung in Prozent Feldkirchen 1.079 4,4 Prozent Hermagor 408 – 1,9 Prozent Klagenfurt 7.256 4,1 Prozent Spittal/Drau 2.795 – 2,6 Prozent St. Veit/Glan 2.079 2,4 Prozent Villach 5.591 2,8 Prozent Völkermarkt 1.872 5,1 Prozent Wolfsberg 1.475 5,7 Prozent Arbeitslose nach Bezirken; Quelle: AMS Kärnten