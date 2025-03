HSG Holding Graz erkämpft sich Unentschieden in Krems

Eigentlich könnte man mit dem Unentschieden zufrieden sein, am Ende blickt man jedoch in ernüchternde Gesichter auf Seiten der HSG Holding Graz. Kommen wir zum Anfang! Die Grazer starteten stark in die erste Hälfte, nach 15 ausgeglichenen ersten Minuten traf die HSG Holding Graz gleich drei Mal in Folge und brachte sich mit 12:10 in Führung. Immer wieder bäumte man sich gegen fiese Pfiffe und eine harte Verteidigung durch die Kremser auf. In die Pause ging es mit einer 15:13 Führung aus Sicht der HSG.

Spieler verletzt und rote Karte

Die HSG Holding Graz startete dann fulminant in Hälfte zwei und bauten die Führung nach nur zwei Minuten auf 17:13 aus. Krems versuchte zu kontern, schaffte es aber lange Zeit nicht den Rückstand aufzuholen, bis schließlich Nemanja Belos nach einem Foul, das als rote Karte bewertet wurde, vom Platz wurde. Zwei Minuten später schaltete man den nächsten HSG Spieler aus, Kilian Schranz fiel mit großen Schmerzen im Bein zu Boden und musste vom Platz getragen werden. Trotz der harten Verluste kämpfte die HSG weiter, Krems erwischte aber eine starke Aufholjagd und stellte drei Minuten vor Schlusspfiff auf 26:26.